En los últimos días se estrenó Margarita, la serie secuela de Floricienta que llegó a las plataformas y a la TV abierta a 20 años del éxito protagonizado por Florencia Bertotti, y la China Suárez reveló que Cris Morena quiso tener a su hija Rufina en el elenco.

Durante el Cris Morena Day que organizó el streaming Olga hace unas semanas, Agustina Cherri contó que Cris Morena también invitó a su hija Muna Pauls a ser parte de la ficción juvenil, pero como la nena se dedica a la música no quiso saber nada.

China Suárez con Nico Cabré, junto a su hija, Rufina (Foto: Web) Por: Fabiana Lopez

En esa misma línea, la China Suárez recordó en una entrevista que le brindó a Clarín con motivo del estreno de su película Linda, que a ella también le llegó el ofrecimiento de la productora para su hija Rufina, que tuvo con Nicolás Cabré.

Leé más:

Los picantes memes de los fans de Floricienta tras el esperado estreno de Margarita

QUÉ LE DIJO LA CHINA SUÁREZ A CRIS MORENA CUANDO INVITÓ A SU HIJA RUFINA A ACTUAR EN MARGARITA

“Me la pidió hace un par de años. Compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘Por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”, afirmó la China, que a la hora de explicar por qué no quiere que su hija trabaje con la productora que la hizo famosa señaló que la decisión fue unánime.

En ese sentido, la China aseguró que la decisión fue “de Nico, de Rufi y mío” y explicó la negativa de la nena. “Fue anecdótico porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, dijo aliviada la China.

Pese a esta decisión, la China fue al Cris Morena Day, donde la homenajeada expuso a la actriz junto a Nicolás “Tacho” Riera, asegurando que tuvo un romance delante y detrás de cámaras que no terminó bien. “Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, recordó.

Leé más:

Qué dijo Cris Morena del tremendo enojo de Yeyo De Gregorio por no ser invitado al Cris Morena Day

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.