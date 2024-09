Cris Morena habló con Ciudad en la presentación del estreno de su nueva ficción Margarita, recordó a su hija fallecida Romina Yan, las señales del mas allá y adelantó qué se viene después esta serie.

“A Romi la veo en todo, ella decía ‘somos lo que soñamos’ que fue algo que yo le enseñé desde chiquita, soñar es algo que tenemos los seres humanos y que es maravilloso. Somos lo que soñamos”, dijo la exitosa compositora.

La productora aseguró que, a pesar de que le costó, entendió la partida de Romina: “Yo nunca me pregunté por qué, la muerte es la muerte, me pregunté para qué y creo que vino a cumplir su misión y luego tenía que irse a otro plano”.

Romina Yan falleció en 2010.

“Por eso no hablo de que se murió, digo que pasó a otro plano, creo que existen y los percibo, la gente piensa que deliro y no, soy virginiana. Las señales están todo el tiempo, a mí el dolor me ayudó mucho a sentirlas”, dijo conmovida.

“Yo nunca me pregunté por qué, la muerte es la muerte, me pregunté para qué y creo que vino a cumplir su misión y luego tenía que irse a otro plano”.

En el ida y vuelta con la prensa, la empresaria contó de qué manera encara cada proyecto: “Creo que todo se puede, pero hay que poner el corazón en todo lo que hacés, no esfuerzo ni sacrificio sino pasión y entusiasmo”.

Cris Morena, Ramiro Spangenberg, Mora Bianchi e Isabel Macedo en la presentación de Margarita (Fotos: Movilpress).

“Margarita surgió por las ganas y el deseo de hacer un proyecto para toda la familia con historias que valían la pena contar. Hace 3 años que estamos trabajando con el proyecto”, remarcó Cris.

Entonces, explicó que de esos tres años, uno fue de entrenamiento, 5 meses de grabación y 7 meses de postproducción: “Fue mucho tiempo, pero es el tiempo que lleva una serie de esta categoría, con 40 capítulos además”.

CRIS MORENA ASEGURÓ SEGUIRÁ CREANDO HISTORIAS LUEGO DE SU REGRESO A LA TELEVISIÓN CON MARGARITA

En diálogo con este portal, Cris Morena aseguró que ya esta pensando en cómo seguir luego de su regreso a la televisión con Margarita: “¿Cómo no voy a seguir? Yo solo paré tres años por algo muy fuerte que pasó en mi vida”.

“Me era imposible generar porque el dolor era tan fuerte, y de pronto logré crear Aliados, que fue un proyectazo. Y me hizo cruzar el desierto, la noche negra de mi vida fue Aliados. Y después de eso no me paró nadie”, reconoció.

Cris Morena habló con Ciudad en la presentación de Margarita.

“Hice Otro Mundo, mi espacio de aprendizaje, hice un montón de cosas, trabajé para Netflix, para el Circo Soleil”, comentó y dejó las puertas abiertas a una continuación de Margarita: “Tiene muchas posibilidades porque eran tres príncipes”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.