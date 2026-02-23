El 3 de abril de 2026 llega al Teatro Picadero el estreno de “El Estado de la Unión”, la obra del reconocido escritor británico Nick Hornby, autor de éxitos como “Alta fidelidad”, con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia.

La versión argentina, adaptada por Andrea Garrote y Gonzalo Heredia, presenta una historia en nueve partes que explora, con humor y honestidad, la complejidad de un matrimonio en crisis.

Con funciones de viernes a domingo a las 20 h, las entradas ya están a la venta a través de Plateanet o en la boletería del teatro (Pje. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia con la directora Andrea Garrote.

De qué trata “El Estado de la Unión”

Ana Laura y Matías se encuentran cada semana antes de su sesión de terapia, donde repasan –con ironía y ternura– los temas que sostienen o tambalean su vínculo: el asado, el deseo, las expectativas, los desencantos y esa mezcla única de humor y cariño que sólo conocen quienes comparten años de vida.

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia

A través de diálogos ágiles y profundos, la obra captura los matices de una relación real, sin idealizaciones y con una mirada empática hacia ambos protagonistas.

Ficha técnica de “El Estado de la Unión”

Autor: Nick Hornby

Versión: Andrea Garrote y Gonzalo Heredia

Elenco

Ana Laura: Eleonora Wexler

Matías: Gonzalo Heredia

Equipo creativo

Dirección: Andrea Garrote

Asistente de dirección: Luna Pérez Lening

Escenografía: Rodrigo González Garillo

Iluminación: Agnese Lozupone

Vestuario: Betiana Temkin

Asistente de vestuario: Daniela Dearti

Producción