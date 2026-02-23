El 3 de abril de 2026 llega al Teatro Picadero el estreno de “El Estado de la Unión”, la obra del reconocido escritor británico Nick Hornby, autor de éxitos como “Alta fidelidad”, con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia.
La versión argentina, adaptada por Andrea Garrote y Gonzalo Heredia, presenta una historia en nueve partes que explora, con humor y honestidad, la complejidad de un matrimonio en crisis.
Con funciones de viernes a domingo a las 20 h, las entradas ya están a la venta a través de Plateanet o en la boletería del teatro (Pje. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).
De qué trata “El Estado de la Unión”
Ana Laura y Matías se encuentran cada semana antes de su sesión de terapia, donde repasan –con ironía y ternura– los temas que sostienen o tambalean su vínculo: el asado, el deseo, las expectativas, los desencantos y esa mezcla única de humor y cariño que sólo conocen quienes comparten años de vida.
A través de diálogos ágiles y profundos, la obra captura los matices de una relación real, sin idealizaciones y con una mirada empática hacia ambos protagonistas.
Ficha técnica de “El Estado de la Unión”
- Autor: Nick Hornby
- Versión: Andrea Garrote y Gonzalo Heredia
Elenco
- Ana Laura: Eleonora Wexler
- Matías: Gonzalo Heredia
Equipo creativo
- Dirección: Andrea Garrote
- Asistente de dirección: Luna Pérez Lening
- Escenografía: Rodrigo González Garillo
- Iluminación: Agnese Lozupone
- Vestuario: Betiana Temkin
- Asistente de vestuario: Daniela Dearti
Producción
- Producción ejecutiva: Bárbara Rapoport y Luciano Greco
- Producción general: Sebastián Blutrach