Cecilia Roth no suele guardarse nada cuando se trata de hablar de su vida. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, la actriz estuvo como invitada en La Mañana con Moria y dejó a todos boquiabiertos con una confesión inesperada: contó quién fue el actor del que se enamoró mientras compartían trabajo.

Durante la charla, Roth se animó a jugar al “Yo nunca” con Moria Casán, quien empezó directa y sin filtros con una frase sobre el pasado amoroso y el trabajo: “A ver, con toda la verdad, como buena leonina, solamente verdad, yo nunca me enamoré de un actor con el que trabajé”, dijo la conductora.

Cecilia Roth contó que se enamoró de Gonzalo Heredia trabajando en Polka (Foto: captura de eltrece).

Entonces, Cecilia fue al hueso: “Yo sí”. La siguiente pregunta era inevitable: “¿Se puede saber de quién?”, indagó Moria entonces y Roth no dudó: “Sí, se sabe, de Gonzalo Heredia me enamoré”.

CÓMO FUE EL FLECHAZO DE CECILIA ROTH CON GONZALO HEREDIA

La revelación de Cecilia Roth sorprendió a todos en el estudio de eltrece al revelar que tuvo un flechazo con Gonzalo Heredia en el pasado y Moria Casán le consultó: “¿Tuviste un approach?“. A lo que la actriz contestó: ”Creo recordar que sí“.

Gonzalo Heredia reveló que echó a un espectador en plena función (captura de eltrece)

Roth contó que el flechazo no se dio en una ficción compartida, sino en los pasillos de Polka donde ambos trabajaban en diferentes proyectos. “Gonzalo perdoname, pero estoy diciendo la verdad, fue un enamoraminto muy lindo. No trabajábamos juntos, pero estábamos en Polka antiguo, cada uno en otro plató y fue como ah...”.

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