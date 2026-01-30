Moria Casán rompió el silencio y contó por primera vez el accidente que sufrió Cecilia Roth mientras participaba del rodaje de la serie inspirada en su vida.

Según explicó la diva en La Mañana con Moria, la situación se mantuvo en reserva por respeto a la actriz.

“Ahora lo podemos decir. Ahora sí”, comenzó Moria, antes de relatar con detalle lo ocurrido. “Fue un accidente, se cayó de cara. Se hizo un tajo en la frente que no te explico”, describió, señalando la zona del rostro afectada.

Casán aclaró que el episodio no ocurrió durante una escena, sino en la casa de la actriz: “No fue en plena filmación, fue en la casa. En el rostro, que te están filmando todo el tiempo”, remarcó, dando cuenta de la gravedad del golpe.

Captura de La Mañana con Moria, eltrece.

MÁS DETALLES DEL ACCIDENTE DE CECILIA ROTH

Según contó Moria, Roth tuvo que recibir atención médica inmediata: “Tenía un agujero, se tuvo que coser. Golpe en la cara es terrible”.

Además, explicó por qué el accidente no trascendió en su momento. “Cecilia tenía que maquillarse y montar como Moria, con un maquillaje grueso, y eso hasta que no se cicatrice lleva tiempo”, detalló, subrayando que se decidió esperar el proceso de sanación antes de hacerlo público.

“Eso fue lo que no se dijo. Se guardó por respeto”, aseguró la diva, y agregó: “Ahora que ya pasó todo, se puede contar”.