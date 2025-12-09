La expectativa por la serie biográfica de Moria Casán en Netflix sigue creciendo y, en las últimas horas, la plataforma encendió las redes al mostrar las primeras imágenes de Cecilia Roth caracterizada como “la One” y estallaron los memes.

La serie contará con Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth para retratar las distintas etapas de la vida de la vedette y figura del espectáculo argentino. Cada una aportará su impronta para mostrar las múltiples caras de un ícono que marcó generaciones.

En las fotos, se puede ver a Roth con un look que remite a los momentos más icónicos de la diva argentina en el Bailando por un sueño, donde fue jurado por más de 15 años entre diferentes etapas del ciclo de Marcelo Tinelli.

Cecilia Roth como Moria Casán (Foto: gentileza Netflix)

SE CONOCIÓ EL LOOK DE CECILIA ROTH COMO MORIA CASÁN Y LAS REDES SE INUNDARON DE MEMES

La producción, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment (la productora de Armando Bo), promete meterse de lleno en la vida y la leyenda de Moria a razón de una década por cada uno de los 8 capítulos que la componen.

Roth interpreta a “La One” en la época de la obra teatral Brujas, cuyo elenco se completa con Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni en el papel de Susana Campos.

Netflix ya había generado revuelo al mostrar las primeras imágenes de Sofía Gala y de riselda Siciliani en la piel de la conductora de La Mañana con Moria, pero fue la versión de Roth la que generó una auténtica catarata de memes.

