En un encuentro realizado en Artlab, Erika Halvorsen presentó La Maravillosa (Editorial Planeta), su cuarta novela. La velada reunió a colegas, referentes del ámbito artístico y amistades personales que acompañaron a la autora en este nuevo lanzamiento.

Mariana Genesio Peña, Gonzalo Solimano y Erika Por: Maria Sol Gonzalez

Gisela Busaniche con Erika Halvorsen Por: Maria Sol Gonzalez

Miguel Ángel Rodríguez con Erika Halvorsen Por: Maria Sol Gonzalez

Pablo Culell y Erika Halvorsen Por: Maria Sol Gonzalez

Erika Halvorsen Por: Maria Sol Gonzalez

Erika Halvorsen con Branda Gandini y Gonzalo Heredia Por: Maria Sol Gonzalez

Cristian Alarcón, escritor y amigo cercano de Erika, tuvo a su cargo la presentación del libro.

Entre los asistentes que se acercaron a acompañarla estuvieron Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Miguel Ángel Rodríguez, Gisela Busaniche, Mariana Genesio Peña, Leo Calderone y Pablo Culell, entre otros.