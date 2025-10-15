En un encuentro realizado en Artlab, Erika Halvorsen presentó La Maravillosa (Editorial Planeta), su cuarta novela. La velada reunió a colegas, referentes del ámbito artístico y amistades personales que acompañaron a la autora en este nuevo lanzamiento.
Cristian Alarcón, escritor y amigo cercano de Erika, tuvo a su cargo la presentación del libro.
Entre los asistentes que se acercaron a acompañarla estuvieron Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Miguel Ángel Rodríguez, Gisela Busaniche, Mariana Genesio Peña, Leo Calderone y Pablo Culell, entre otros.