Marley sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video casero protagonizado por Milenka, su hija menor.

En las imágenes se puede ver a la pequeña muy concentrada, frente a cámara, intentando repetir una palabra que le indica Federico Hoffmann, productor de Por el Mundo.

Tras varios intentos y gestos de duda característicos de los bebés que están aprendiendo a hablar, Milenka finalmente logra pronunciar claramente la palabra “tarada”, provocando una explosión de risas entre los adultos presentes.

Marley y la presentación de Milenka a Mirko / Foto captura Instagram

DE “HOLA” Y “PAPÁ” A UNA PALABRA INESPERADA

Fiel a su estilo humorístico, Marley acompañó la publicación del video con un texto que contextualiza el vocabulario de su hija. El conductor recordó que las primeras palabras de Milenka habían sido las clásicas: “hola” fue la primera, seguida de “papá” como segunda palabra.

Crédito: Instagram

Sin embargo, la tercera incorporación al vocabulario de la pequeña resultó ser completamente inesperada. “Su primera palabra fue ‘hola’, la segunda ‘papá’, y ahora gracias a Fede apareció la tercera...”, escribió Marley con humor, señalando en tono de broma a su productor como el responsable de esta nueva adquisición lingüística.