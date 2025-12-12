A sus once meses, Milenka vive un presente lleno de descubrimientos y cada gesto suyo logra enternecer a los miles de seguidores que acompañan día a día la vida de Marley y Mirko en redes sociales.

La pequeña, que está a poco más de un mes de cumplir su primer año, acaba de protagonizar uno de los momentos más dulces de esta temporada: armó por primera vez el arbolito de Navidad junto a su papá y su hermano mayor.

El conductor compartió el especial ritual en un video publicado en la cuenta de Instagram de Mirko. Allí relató la experiencia desde la perspectiva de la bebé, fiel a su estilo.

“¡Llega mi primera Navidad y es todo nuevo para mí!”, escribió Marley, que además comentó que la tradicional carta a Papá Noel será una tarea conjunta entre la niña y su hermano mayor: “La carta para Papá Noel me va a ayudar mi hermanito Mirko a escribirla”.

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo para mí!” | Créditos: Instagram @milenka_ok

MILENKA ARMÓ EL ARBOLITO DE NAVIDAD

El clip, musicalizado con clásicos navideños, mostró a los chicos inmersos en la decoración. Milenka, con su curiosidad habitual, observó cada detalle: un trineo rojo, una calesita musical y los adornos brillantes que Mirko colgaba con la experiencia de quien ya vivió varias Navidades compartidas.

En cada plano se los ve explorando y celebrando, guiados por Marley, que acompañó el armado con la paciencia y emoción de un padre disfrutando el crecimiento de sus hijos.

La bebé, que encara su primera temporada festiva, participó a su manera de la actividad. Mientras Mirko acomodaba guirnaldas y elegía las bolas de colores, ella tocaba los adornos, seguía las luces con la mirada y sonreía cada vez que algo nuevo captaba su atención.