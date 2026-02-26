Los buñuelos de acelga forman parte de esas recetas tradicionales que pasan de generación en generación. Son simples, económicos y perfectos para aprovechar una verdura que muchas veces ya está cocida en la heladera. Con una mezcla rápida y fritura pareja, se transforman en una opción ideal para acompañar carnes, sumar a una picada o resolver una cena sin complicarse.
Esta receta tiene una fuerte impronta familiar, generalmente por parte de las madres, quien suelen preparárselos a sus hijos en la infancia y adolescencia. En este caso, estos buñuelos se destacan por su textura: crocantes por fuera y húmedos por dentro. La clave está en escurrir bien la acelga y mantener el aceite caliente para que no absorban de más y queden livianos.
Ingredientes para los buñuelos de acelga
- 400 g de acelga cocida y picada
- 2 cdas de harina leudante
- 2 cdas de queso rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cda de nuez moscada
- 1 huevo
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite, cantidad necesaria para freír
- Limón, para servir
Procedimiento
- Mezclar en un bowl la acelga bien escurrida con la harina leudante, el queso rallado, el ajo, la nuez moscada y el huevo. Salpimentar y unir hasta obtener una preparación homogénea.
- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.
- Tomar porciones con una cuchara y sumergirlas en el aceite bien caliente. Freír hasta que estén doradas y crocantes.
- Retirar sobre papel absorbente y servir calientes, con jugo de limón por encima.
