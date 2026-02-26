Los buñuelos de acelga forman parte de esas recetas tradicionales que pasan de generación en generación. Son simples, económicos y perfectos para aprovechar una verdura que muchas veces ya está cocida en la heladera. Con una mezcla rápida y fritura pareja, se transforman en una opción ideal para acompañar carnes, sumar a una picada o resolver una cena sin complicarse.

Esta receta tiene una fuerte impronta familiar, generalmente por parte de las madres, quien suelen preparárselos a sus hijos en la infancia y adolescencia. En este caso, estos buñuelos se destacan por su textura: crocantes por fuera y húmedos por dentro. La clave está en escurrir bien la acelga y mantener el aceite caliente para que no absorban de más y queden livianos.

Ingredientes para los buñuelos de acelga

400 g de acelga cocida y picada

2 cdas de harina leudante

2 cdas de queso rallado

1 diente de ajo picado

1 cda de nuez moscada

1 huevo

Sal y pimienta, a gusto

Aceite, cantidad necesaria para freír

Limón, para servir

Buñuelos de acelga, una receta con una fuerte impronta familiar. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Mezclar en un bowl la acelga bien escurrida con la harina leudante, el queso rallado, el ajo, la nuez moscada y el huevo. Salpimentar y unir hasta obtener una preparación homogénea. Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda. Tomar porciones con una cuchara y sumergirlas en el aceite bien caliente. Freír hasta que estén doradas y crocantes. Retirar sobre papel absorbente y servir calientes, con jugo de limón por encima.

