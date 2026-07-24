¿Las bananas se ponen feas? Esta receta de Maru Botana las convierte en un crumble irresistible

Las bananas demasiado maduras suelen terminar en la basura, pero pueden convertirse en el ingrediente estrella de un postre fácil, económico y lleno de sabor. Si la cáscara ya empezó a oscurecerse, todavía están en un gran momento para cocinar.
Una de las recetas que más éxito tuvo entre los seguidores de Maru Botana es este crumble de banana y dulce de leche, una preparación que combina una base cremosa con una cubierta crocante y dorada. No requiere masa, se hace con pocos ingredientes y está lista en apenas unos minutos.
Es una opción ideal para la merienda, el postre o para aprovechar frutas que ya están muy maduras. Además, puede servirse sola o acompañada con helado o crema para darle un toque todavía más especial.
El secreto para que el crumble quede bien crocante
La clave está en trabajar la manteca bien fría y evitar mezclarla de más. El objetivo es formar pequeñas migas que, al hornearse, queden doradas y crujientes. También es importante no presionar el arenado sobre la fruta para que el calor circule y se forme la clásica cobertura del crumble.
Para darle un toque extra, se puede agregar nueces picadas, almendras o avena a la mezcla. Al momento de servir, una bocha de helado de crema americana o de dulce de leche, o un poco de crema chantilly, potencian el contraste entre el relleno caliente y la cobertura crocante.
Ingredientes
- 150 gramos de harina
- 75 gramos de manteca fría
- Una cucharada de azúcar
- Una cucharada de azúcar rubia
- Una pizca sal
- Una pizca canela en polvo
- 2 bananas maduras
- Dulce de leche, cantidad necesaria
Procedimiento
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Cubrí la base de una fuente apta para horno con una capa generosa de dulce de leche.
- Cortá las bananas en rodajas y distribuilas sobre el dulce de leche.
- En un bowl mezclá la harina, el azúcar común, el azúcar rubia, la sal y la canela.
- Incorporá la manteca fría cortada en cubos pequeños.
- Con las manos, desarmá la manteca junto con los ingredientes secos hasta obtener un arenado con textura de migas gruesas.
- Distribuí esa mezcla sobre las bananas sin aplastarla para que conserve su textura.
- Llevá la fuente al horno durante 10 a 15 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.
- Retirá, dejá reposar unos minutos y serví tibio.
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