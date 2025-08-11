Tras años al frente de la cámara y en los escenarios, Nicolás Cabré emprendió su propio camino como realizador teatral y uno de sus trabajos es nada menos que Yepeto, la obra de Roberto Cossa que inspiró la película en la que brilló con Ulises Dumont en 1999.

Roly Serrano, que volvió a los escenarios tras una larga convalecencia a raíz de un tremendo accidente vial, en una entrevista en Sola en los bares, se refirió por primera vez a cómo ve a Nicolás Cabré en medio de la mudanza de su hija a Turquia y la exposición mediática de Eugenia “La China” Suárez.

Rufina Cabré con sus padres (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Frente a la pregunta de Karim González sobre si el tema surge en los ensayos, Serrano fue contundente: “Absolutamente”, confirmó, aunque aclaró que existe un pacto tácito de discreción entre todos en el elenco.

ROLY SERRANO REVELÓ SI LA MUDANZA DE RUFINA CABRÉ A TURQUÍA AFECTA EL DESEMPEÑO DE NICOLÁS CABRÉ EN EL TRABAJO

“Nico está muy maduro para manejar la presión mediática”, aseguró, y cuestionó el accionar de ciertos programas de espectáculo. “Es la tele sucia que vive de eso, que cuando salís de estrenar una obra te pregunta ‘¿qué opinás de tu ex mujer?’”, señaló.

Estas palabras llegan en medio de la confirmación de la mudanza de Rufina a Turquía, un hecho que volvió a poner a Cabré en el centro de las noticias. Para Serrano, sin embargo, el actor sabe separar lo personal de lo profesional y mantener la calma ante cualquier polémica.

Más allá de lo mediático, el intérprete habló sobre trabajar bajo la dirección de Cabré en Yepeto en el Teatro Picadilly. “La obra, como estaba escrita originalmente, hoy no se podría hacer; ofendería a alguien y la primera ofendida sería la mujer”. Entre las modificaciones, la protagonista pasó de 16 a 21 o 22 años, y se revisó una subtrama sobre homosexualidad para evitar enfoques discriminatorios, todos cambios efectuados por el propio Cabré.

