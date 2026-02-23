Los rumores venían circulando fuerte, pero ahora aparecieron las imágenes. En Puro Show retomaron el material que habían difundido en Intrusos y el foco quedó puesto en Mariano Martínez, a quien vinculan con una joven oriunda de Córdoba.

Según contaron en el ciclo, testigos lo vieron caminando por la costanera del Lago San Roque, en Villa Carlos Paz, de la mano con una chica no conocida del ambiente: “Lo habían visto caminando por Córdoba con una chica rubia”, revelaron al aire.

Además, señalaron que no sería un encuentro aislado: “Lo vieron dos veces. Dos veces es amor”, bromearon en el programa, alimentando las versiones de un posible romance en puerta.

Foto: Captura (eltrece)

Ante la consulta directa del cronista del programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, Mariano no esquivó el micrófono, pero sí el tema. Con una sonrisa medida y tono firme, respondió: “Estoy re enfocado en la obra y no hablo de mi vida privada, sinceramente. Así que te agradezco”.

Cuando le mencionaron el nombre de la joven —Meli— y una supuesta salida a comer, redobló la apuesta: “No hablo de mi vida privada. Está todo bien”, insistió. Y cerró: “Estoy contento con la obra de teatro, muy contento. Y lo otro ya te dije, así que te agradezco. Nos vemos”.

Mariano Martínez: “Estoy re enfocado en la obra y no hablo de mi vida privada, sinceramente. Así que te agradezco”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE MARIANO MARTÍNEZ SOBRE SU VIDA ÍNTIMA

Desde que se separó de Triana Ybáñez, Mariano Martínez no volvió a mostrarse con nadie en el plano amoroso. Recientemente negó haber tenido un affaire amoroso con la cantante Luba en un boliche.

Lejos de los escándalos mediáticos, el actor fue abordado por el notero de LAM, quien le preguntó por su pasada historia de amor con Lali Espósito y por el rumor retro de romance con Caro Molinari, y sorprendió con su drástica decisión.

“No hubo ningún video con Luba a los besos. Vi el video y no estaba hablando con nadie. Estaba ahí, sonriendo”, le dijo Mariano al notero de Ángel de Brito, serio.

Foto: captura de pantalla de LAM.

Al ser consultado por Lali y Caro Molinari, agregó, ya dando por terminada la nota: “No estoy con nadie y no tengo más ganas de hablar de mi vida sentimental”.

“No voy a hablar de mi vida. Está todo bien. No me enojo, pero no”, concluyó el actor, tajante.