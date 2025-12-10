El Kun Agüero y Sofía Calzetti protagonizan intensos rumores de separación que sacudieron el mundo del espectáculo argentino.

Según reveló Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”, la pareja estaría atravesando una crisis terminal tras seis años de relación y apenas un año del nacimiento de su hija Olivia.

El periodista fue contundente al afirmar que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público".

La información generó un gran impacto, considerando que ambos se mostraban como una pareja sólida en redes sociales.

Sofía Calzetti habló sobre la llegada de su hija Olivia e hizo una impactante confesión sobre El Kun Agüero. Fuente: Imagen subida a Instagram por Sofía Calzetti.

INFIDELIDAD CON INFLUENCER: EL DETONANTE DE LA CRISIS

El detalle más explosivo que compartió Etchegoyen tiene que ver con el origen de la ruptura. “El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer“, reveló el conductor, quien adelantó que tiene información concreta sobre la identidad de la tercera en discordia pero prefiere preservar su nombre por ahora.

Según las fuentes del periodista, Sofía Calzetti se habría enterado de esta situación, lo que generó un impasse en la pareja que intentaron superar sin éxito.

“Después que Sofía se enteró tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”, explicó Etchegoyen, quien aseguró haber contactado a los protagonistas sin obtener respuesta hasta el momento.