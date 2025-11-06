La armonía que vive Sergio Kun Agüero con Sofía Calzetti y Olivia es la contracara de lo que le pasa a su hermano, Gastón del Castillo, luego de que se hiciera público el conflicto con su sobrina de la niña de siete años.

Es que Ana de Biasi habría hecho un "denuncia por violencia económica“, según contó Juan Etchegoyen.

“La ex cuñada del Kun Agüero, Ana de Biasi, tuvo una hija con el hermano del futbolista, Gastón y me cuentan no le pasa una cuota alimentaria digna”, aseguró el conductor de Mitre Live.

Ana de Biasi. (Foto: @ana_debiasi)

“La cifra que le pasaría Gastón a Ana es de 600 mil pesos, por mes que no le alcanza para nada y además que ya viene con este problema hace años”, detalló el periodista.

La reacción del hermano del Kun contra la mamá de su hija

“A todo esto que te estoy contando te sumo que en las últimas horas el hermano del Kun decidió ponerle un bozal legal a Ana para que no se manifieste en sus redes sociales”, agregó Etchegoyen.

“Dicen que Gastón no ve a su hija hace un montón de tiempo. Que le envía ese dinero por mes a Ana pero no tiene un vínculo con la menor y repito que esto viene hace tiempo”, cerró sobre el hermano de Kun Agüero.