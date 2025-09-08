Esta versión casera del pastel de choclo conquista por su sencillez y su generosidad al servir. Combina choclo procesado, salsa blanca y un puñado de queso rallado con cebolla salteada, montados en capas para que cada bocado tenga textura, dulzor natural y ese toque cremoso irresistible.
Se termina al horno hasta que hace costra dorada, y en menos de lo que parece se logra un plato abundante que alimenta y sorprende. En resumen: una receta fácil, rendidora y con identidad casera que nunca falla.
Ingredientes para pastel de choclo, queso y cebolla
Para la masa
- 200 g de harina.
- 100 g de manteca.
- Una pizca de sal.
Para el relleno
- Una cebolla.
- Una cda de harina.
- Una taza de leche.
- Una lata de choclo en grano.
- Una lata de choclo cremoso.
- Un huevo (opcional).
- Aceite de oliva, c/n.
- Una pizca de nuez moscada.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 300 g de queso cuartirolo.
- Azúcar, c/n.
Receta para preparar un pastel de choclo, queso y cebolla. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para la masa, arenar los ingredientes secos con la manteca bien fría, tomar el bollo y dejar descansar por media hora en la heladera.
- Estirar la mitad y forrar moldes individuales aptos para horno.
- Estirar la otra mitad y reservar en frío.
- Para el relleno, rehogar en un buen chorro de aceite de oliva la cebolla picada.
- Espolvorear la harina, remover enérgicamente hasta que se note cocida e incorporar la leche tibia sin dejar de remover hasta conseguir una salsa blanca.
- Agregar las dos latas de choclo, los condimentos y dejar cocinar todo por unos minutos.
- Rellenar con esta preparación y el queso cortado en cubitos en los moldes reservados.
- Cerrar los bordes y hornear a temperatura fuerte hasta que la masa quede cocida y caramelizada.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/