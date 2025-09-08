Esta versión casera del pastel de choclo conquista por su sencillez y su generosidad al servir. Combina choclo procesado, salsa blanca y un puñado de queso rallado con cebolla salteada, montados en capas para que cada bocado tenga textura, dulzor natural y ese toque cremoso irresistible.

Se termina al horno hasta que hace costra dorada, y en menos de lo que parece se logra un plato abundante que alimenta y sorprende. En resumen: una receta fácil, rendidora y con identidad casera que nunca falla.

Ingredientes para pastel de choclo, queso y cebolla

Para la masa

200 g de harina.

100 g de manteca.

Una pizca de sal.

Para el relleno

Una cebolla.

Una cda de harina.

Una taza de leche.

Una lata de choclo en grano.

Una lata de choclo cremoso.

Un huevo (opcional).

Aceite de oliva, c/n.

Una pizca de nuez moscada.

Sal y pimienta, a gusto.

300 g de queso cuartirolo.

Azúcar, c/n.

Receta para preparar un pastel de choclo, queso y cebolla. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa, arenar los ingredientes secos con la manteca bien fría, tomar el bollo y dejar descansar por media hora en la heladera. Estirar la mitad y forrar moldes individuales aptos para horno. Estirar la otra mitad y reservar en frío. Para el relleno, rehogar en un buen chorro de aceite de oliva la cebolla picada. Espolvorear la harina, remover enérgicamente hasta que se note cocida e incorporar la leche tibia sin dejar de remover hasta conseguir una salsa blanca. Agregar las dos latas de choclo, los condimentos y dejar cocinar todo por unos minutos. Rellenar con esta preparación y el queso cortado en cubitos en los moldes reservados. Cerrar los bordes y hornear a temperatura fuerte hasta que la masa quede cocida y caramelizada.

