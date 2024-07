Eva Bargiela, exesposa de Facundo Moyano, asistió a Almorzando con Juana, programa que conduce Juana Viale en eltrece, y habló de su noviazgo con el futbolista Gianluca Simeone.

En este contexto, Eva contó que con Gianluca hacen todo lo posible para estar presentes en la vida del otro. Se les hace difícil, ya que ella vive en Argentina y él en España.

Contundente, Eva contó que si bien la relación con el deportista avanza a paso firme, ella no quiere irse de su país para instalarse en Europa con su novio.

POR QUÉ EVA BARGIELA NO SE MUDARÁ A ESPAÑA CON GIANLUCA SIMEONE

“Venimos viendo cómo hacemos para encontrarnos. A mí me ata mucho mi trabajo, soy una persona que necesita trabajar para pagar sus cuentas. La idea de dejar mi trabajo para acompañar a alguien me resulta muy lejana. Hoy en mi posibilidad no está dejar de trabajar y en España no me conoce nadie”, sentenció, contundente.