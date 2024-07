Luego de que se conociera que Eva Bargiela y Facundo Moyano decidieran darle un cierre a su historia de amor y divorciarse, en Socios del Espectáculo sorprendieron al dar más información sobre esta separación.

“La data tiene que ver con la famosa demanda que le realiza Facundo Moyano a Eva Bargiela. Es una demanda unilateral de divorcio. ¿Qué significa esto? Que, en cierto modo, estaría obligando con esta demanda, a que firme un divorcio que Eva no firma”, comenzó diciendo Matías Vázquez.

“¿Y por qué no firma? Es la gran pregunta que se hace Moyano y también su abogado. Al mismo tiempo, hay algo que llama la atención. Cuando yo me involucro un poco más en la información, me doy cuenta que la demanda también se la está realizando Eva a Facundo Moyano. Es decir, hay una guerra de demandas. Se separaron en agosto del año 2023 y se casaron en octubre del 2021″, agregó.

Además, el panelista del programa de eltrece dio a conocer la palabra de quien representa a Facundo legalmente: “Miguel Molina, que es el abogado de Facundo Moyano, me dice ‘salgo a hablar yo porque Facundo realmente está muy enojado con esta situación’”.

“Facundo nunca va a blanquear un vínculo o una relación estando en pleno divorcio. Hace mención a esto que, me parece, que es el principio del fin. Cuando Eva hace un mes blanquea que está con Gianluca Simeone, con el hijo del Cholo Simeone, explota todo y aparece esta demanda unilateral diciendo ‘Te estás mostrando públicamente con alguien, te estoy pagando el alquiler, no me firmás el divorcio, me estás humillando’”.

Tras escucharla, Mariana Brey intervino: “El tema es que ellos tienen firmado, a la hora de casarse, un contrato prenupcial. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en términos más sencillos. Que los dos, cuando se casaron, aceptaron que cada uno tenía sus bienes y punto. Divorciarse sería muy sencillo.

“Desde hace 10 meses que Facundo Moyano quiere divorciarse, que es cuando inició este divorcio”, expresó. Y cerró, tajante: “Yo hablé con él a partir de los dichos de Eva acá en el programa. En principio lo noté ofendido y decepcionado. Esta es mi interpretación en base a toda la conversación que tuve con él”.

EVA BARGIELA DIO DETALLES DE SU ACUERDO ECONÓMICO CON FACUNDO MOYANO TRAS SU SEPARACIÓN

Días atrás, Eva Bargiela había hablado en su visita a Socios del Espectáculo de su acuerdo económico con Facundo Moyano tras su separación.

“¿Estás divorciada legalmente?”, le preguntó Rodrigo Lussich a la modelo. Y la entrevistada no dudó en contestar: “Están los papeles en proceso, está llevando mi abogado ese tema, yo firmé lo que tenía que firmar”.

Eva Bargiela: “Me quedé con lo que llegué. Igual creo que la vida pasa por otro lado, estuvimos casados desde el 2021″.

“¿Te puso alguna cláusula, te quedaste con algo?”, repreguntó el conductor a la invitada. Y Eva se sinceró en vivo: “Me quedé con lo que llegué”, lanzó. Y cerró, reflexiva: “Igual creo que la vida pasa por otro lado, estuvimos casados desde el 2021″.