A pocas semanas de que comenzara a tomar fuerza la versión de romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone, Facundo Moyano habló sin vueltas del nuevo vínculo amoroso de su exesposa.

“Aparecieron unas fotos de tu ex Eva, con el hijo de Simeone, Gianluca, creo que tiene 25 años, y muestran como que están en pareja”, le comentó María Julia Oliván a Moyano en su paso por Border periodismo.

Con contundencia, el dirigente político enfrentó el tema: “Nosotros estamos separados hace casi 10 meses. Me pone realmente contento que haya podido iniciar una relación con alguien”.

“Es una mujer hermosa, que se merece lo mejor. Se merece ser feliz con alguien que la quiera”, aseguró Facundo, enalteciendo la figura de la modelo, con quien estuvo en pareja durante siete años.

“¿Ella te lo contó?”, le retrucó Oliván. Y Moyano contestó: “No, no. Estamos separados. No tenemos por qué contarnos las cosas que hace cada uno, pero me parece bárbaro que pueda ser feliz… Yo sabía que estaba con alguien”

Ahondando un poco más en la intimidad del exmatrimonio, la periodista disparó: “¿Ustedes están divorciados?”.

“No, estamos separados. Falta la cuestión de los papeles, pero es una cuestión de abogados. Estamos separados”, dijo, tajante.

FACUNDO MOYANO ASEGURÓ ESTAR SOLTERO

En septiembre de 2023, Facundo Moyano confirmó en Verdad/Consecuencia, programa de TN, su separación de Eva Bargiela.

Desde entonces, el político fue vinculado con más de una señorita. Sin embargo, en nota con Oliván sostuvo no estar en pareja. “Yo estoy solo”, dijo Moyano. Al instante, se corrigió: “Soltero”.

