Luego de que quedara claro que la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano es definitiva, la cuenta oficial de LAM en las redes compartió un video que confirmaría que la modelo volvió a confiar en el amor de la mano de Gianluca, el hijo del Cholo Simeone.

“Romance confirmado. Eva Bargiela y Gianluca Simeone LAM”, se pudo leer en X (antes Twitter) junto a las imágenes que muestan a Eva con el futbolista muy cerquita en un boliche.

Además, en el programa de streaming, El ejército de la mañana, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno dieron más detalles de este vínculo: “Están saliendo, chongueando, garch... Eva Bargiela y Gianluca, el hijo del Cholo Simeone”, revelaron.

Gianluca es el segundo hijo varón del DT del Atlético Madrid, que actualmente es parte del Club Deportivo Tudelano, en Navarra (España). Y desde allí, intercambió varios likes con Bargiela.

¿Qué pasa entre Eva Bargiela y Gianluca, el hijo del Cholo Simeone?

EVA BARGIELA REVELÓ SI VOLVERÍA CON FACUNDO MOYANO

La cena a solas que tuvieron Eva Bargiela y Facundo Moyano poco tiempo después de haber confirmado su separación despertó rumores de reconciliación. Sin embargo, la modelo fue contundente sobre su presente sentimental.

“Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”, reconoció Eva en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dieron una nueva oportunidad al amor.

“Esa cena fue una charla que nos debíamos”, agregó. Y cerró, firme: “Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y, si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que tiene que ser como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos ‘vamos a comer y charlar’, y nos debemos unas charlas”.