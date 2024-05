Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo tras la aparición de Facundo Moyano en Poco Correctos y plantó su postura respecto a los temas que tengan que ver con su expareja.

“Si firmamos o no el divorcio es un tema que prefiero no exponer porque me parece que no es solo mío. Un divorcio es algo que es íntimo y no me parece andar mediatizándolo”, dijo tajante la modelo.

Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo.

“¿Mantienen conversación?”, indagó el cronista y ella contestó: “No, es una relación completamente terminada. Si hablamos es por cosas que haya que resolver, pero no, no es que tenemos conversación”.

EVA BARGIELA RESPONDIÓ SI SE SEPARÓ DE FACUNDO MOYANO POR EL BAILANDO

Eva Bargiela fue consultada por el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares si se separó de Facundo Moyano por el Bailando 2023 y respondió: “No, creo que se terminó porque tenía que ser así”.

“Capaz fue como la gota que rebalsó el vaso pero creo que nadie se separa por eso, el amor va mucho más allá de un trabajo, de una circunstancia difícil que puede gustarte o no. Es la vida misma”, cerró.

