A tres meses de separarse de Facundo Moyano y a pocos días de que Nicole Neumann contrajera matrimonio con Manu Urcera, Eva Bargiela reconoció que tuvo un affaire con el automovilista en el pasado.

Cuando la versión salió a la luz, la modelo evitó hablar del tema. Al igual que cuando le preguntaban por el noviazgo que Moyano sí había blanqueado con Nicole en 2017.

Pero el tiempo pasó y Eva terminó asumiendo en Socios del Espectáculo que tuvo un vínculo íntimo con Urcera.

Notero: -Este año a vos te metieron con Urcera. A Facundo con Nicole. Se dijo que habías tenido un romance…

Eva Bargiela: -Sí, pero pará. Aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar.

Notero: -¿Dónde lo conociste?

Eva: -No sé dónde lo conocí. No me acuerdo. ¿Por qué traés eso acá?