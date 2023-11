A dos meses de oficializar la separación de Facundo Moyano, Eva Bargiela sorprendió al revelar que los trámites del divorcio están en stand by y argumentó los concretos motivos.

La modelo le dijo al notero de Intrusos, Rafa Juli, que con el dirigente político pusieron en pausa la disolución de matrimonio, a dos años de firmar la libreta y a siete de comenzar a escribir su historia de amor.

EVA BARGIELA REVELÓ QUE EL DIVORCIO CON FACUNDO MOYANO ESTÁ EN STAND BY

Notero: -¿Hablaron de iniciar los trámites de divorcio o lo dejaron en stand by, hasta ver qué pasa?

Eva Bargiela: -Por ahora decidimos dejarlo en stand by, porque fue una época de mucha vorágine. Yo estaba en el Bailando. Estaba muy ocupada, con muchas cosas. Y él también. Además, hubo cosas que nos excedieron a los dos. Entonces, decidimos que se calme un poco todo para tomar las decisiones con la mente fría y no hacer cosas por enojo, por impulso.

Notero: -Por lo que me decís, existe la posibilidad de un reencuentro…

Eva: -Reencuentro va a haber porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos un departamento en común...

Notero: -Pero yo digo un reencuentro amoroso.

Eva: -No sé. Hoy no lo sé. Creería que no, pero no lo sé.