En medio de la incertidumbre por saber si Eva Bargiela y Facundo Moyano vuelven a apostar al amor o le dan curso al divorcio, en Socios del Espectáculo aseguraron que el político habría comenzado una nueva historia de amor con la modelo Natalia Carolina Cometto.

“Él tiene perfil de galán. Esta chica estuvo viviendo un tiempo en Londres porque vivió una situación de violencia de género acá con su ex y la Justicia no termina de darle una respuesta”, comenzó diciendo Paula Varela en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece.

Foto: Instagram Por: Fabiana Lopez

“Él es medio sinvergüenza, tienen varios amigos en común y, es feo lo que voy a decir, pero estas chicas con las que frecuenta salen de una especie de grupo de modelos que buscan instalarse”, agregó.

Fue entonces que Mariana Brey intervino con un chiste al aire: “¿Me estás diciendo que se colgó de la cama de Facundo? No lo permito”, lanzó. Y Paula siguió: “Ella es hermosa. Como les decía, en el pasado vivió una situación de violencia de género con su ex y no estaba en el país, pero ahora volvió y amigos en común los presentaron”.

Por otro lado, Nancy Duré reveló que las redes sociales también delataron a los novios. “Natalia subió un posteo donde se veía un perrito de fondo y todos después encontramos que era el mismo perrito que tiene Facundo Moyano. Así nos enteramos algunos”, cerró.

EVA BARGIELA REVELÓ SI VOLVERÍA CON FACUNDO MOYANO

La cena a solas que tuvieron Eva Bargiela y Facundo Moyano poco tiempo después de haber confirmado su separación despertó rumores de reconciliación. Sin embargo, la modelo fue contundente sobre su presente sentimental.

“Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”, reconoció Eva en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dieron una nueva oportunidad al amor.

Eva Bargiela: “Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”.

“Esa cena fue una charla que nos debíamos”, agregó. Y cerró, firme: “Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y, si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que tiene que ser como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos ‘vamos a comer y charlar’, y nos debemos unas charlas”.