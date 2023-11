La cena a solas que tuvieron Eva Bargiela y Facundo Moyano poco tiempo después de haber confirmado su separación despertó rumores de reconciliación. Sin embargo, la modelo fue contundente sobre su presente sentimental.

“Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”, reconoció Eva en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dieron una nueva oportunidad al amor.

Eva Bargiela: “Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”.

“Esa cena fue una charla que nos debíamos”, agregó. Y cerró, firme: “Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y, si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que tiene que ser como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos ‘vamos a comer y charlar’, y nos debemos unas charlas”.

¿Habrá reconciliación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano?

EL GESTO DE FACUNDO MOYANO CON EVA BARGIELA QUE ALIMENTÓ RUMORES DE RECONCILIACIÓN

A poco de que Eva Bargiela diera detalles en la pista de Bailando 2023 que compartió una cena con el actor español, Miguel Ángel Silvestre, Juariu sorprendió al mostrar el llamativo gesto que tuvo Facundo Moyano con su exesposa.

“Miren quién volvió a poner like”, escribió Juariu en Instagram Stories junto a la última foto que la modelo subió a su red social y que, entre todos los “me gusta” que cosechó de sus seguidores, está el del político.

Días atrás, Eva había dado detalles de su encuentro con el galán: “Voy a contar la verdad de lo que pasó. Yo fui a un evento de una serie de Miguel Ángel (30 monedas) y subí historias de buena onda y él me respondió diciéndome ‘gracias por venir’. Es muy atento”, comenzó diciendo la joven en la pista.