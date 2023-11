A poco de que Eva Bargiela diera detalles en la pista de Bailando 2023 que compartió una cena con el actor español, Miguel Ángel Silvestre, Juariu sorprendió al mostrar el llamativo gesto que tuvo Facundo Moyano con su exesposa.

“Miren quién volvió a poner like”, escribió Juariu en Instagram Stories junto a la última foto que la modelo subió a su red social y que, entre todos los “me gusta” que cosechó de sus seguidores, está el del político.

Días atrás, Eva había dado detalles de su encuentro con el galán: “Voy a contar la verdad de lo que pasó. Yo fui a un evento de una serie de Miguel Ángel (30 monedas) y subí historias de buena onda y él me respondió diciéndome ‘gracias por venir’. Es muy atento”, comenzó diciendo la joven en la pista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

“Entonces, me comentó que estaba comiendo en la habitación porque pidió room service y yo le dije ‘che, estoy con mis amigas en el bar comiendo hamburguesas y tomando unos tragos. Si estás aburrido, y ya que es tu única noche en Buenos Aires, bajate a tomar unos tragos con nosotras’. Y bajó. Hablamos de cine y terminó ahí”, agregó.

Y cerró: “No pasó nada. Es muy guapo. De verdad, fue solo eso. Él bajó muy buena onda a tomar unos tragos con nosotras y después cada uno se fue a su casa”.

EVA BARGIELA HABLÓ DE SU ENCUENTRO CON MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE Y JUJUY JIMÉNEZ LA MANDÓ AL FRENTE

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Sofía “Jujuy” Jiménez, que también había estado allí presente, intervino con más información: “Yo puedo dar fe que estaba como loco con Eva. Bajó y no paraba de mirarla, le hacía mimitos. Yo lo que observe esa noche es que el bajo directo con Eva y no le importó más nada. Después, Evi como que no quiso”.

