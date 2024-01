Una vez más, Juariu puso aprietos a la famosa invitada a Rumis (el streaming que conduce junto a Lizardo Ponce, Zaira Nara, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra y Leandro Saifir). En esta oportunidad, fue Eva Bargiela quien se sometió a sus picantes preguntas.

“Estás muy tranquila en una balsa, pero de repente escuchás que dos personas se ahogan. De un lado, Facundo Moyano, del otro, Nicole Neumann. ¿A quién salvás, Eva?”, le dijo la influencer a la modelo.

Por: Santiago Sedlacek

Fue entonces que Eva no dudó con su respuesta: “¡A ninguno! ¡Que se salven entre ellos! Si ya se conocen, que se ayuden”, atinó a decir en referencia a su ex y la top, con quien Facundo había mantenido una historia de amor en 2017.

“¿Entonces vos seguís en tu isla?”, agregó la panelista. Y Bargiela cerró con una respuesta que hizo estallar de risa a todos los presentes, quienes tomaron muy bien las declaraciones de la joven: “Yo no escucho, ando muy mal del oído”, cerró.

¡Qué momento!

EVA BARGIELA REVELÓ SI VOLVERÍA CON FACUNDO MOYANO

La cena a solas que tuvieron Eva Bargiela y Facundo Moyano poco tiempo después de haber confirmado su separación despertó rumores de reconciliación. Sin embargo, la modelo fue contundente sobre su presente sentimental.

“Estoy sola, estoy bien y tranquila. No me reconcilié”, reconoció Eva en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dieron una nueva oportunidad al amor.

“Esa cena fue una charla que nos debíamos”, agregó. Y cerró, firme: “Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y, si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que tiene que ser como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos ‘vamos a comer y charlar’, y nos debemos unas charlas”.