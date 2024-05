La menopausia afectó más de la cuenta a Gladys la Bomba Tucumana (59), pero desde que usa el famoso chip sexual su vida mejoró, y la referente de la cumbia argentina lo admitió sin caretas.

“Lo uso hace como dos o tres años. Yo me lo pongo porque yo soy ya menopáusica. Claro. Entonces, yo sufro de unos calores que no les puedo explicar. Es como si me estuvieran incendiando desde acá hasta acá”, señaló su cuerpo desde la entrepierna a la cabeza.

En una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima, la artista graficó: “Es algo horrible. Depresiones, ganas de llorar, tristeza que no sabes de dónde te viene, ganas de hacer nada. Me duele el cuerpo, las manitos, los pies. Cuando me levanto...”.

Gladys la Bomba Tucumana.

Ahí celebró: “Y cuando te ponen el chip ¡juventud total! Ganas de tener sexo. Lo que tienen más los hombres que la mujer. Ganas de tirarme de arriba del ropero. Ganas de tener ganas de hacer cosas. Ganas de tener ganas”.

“Me cambia, me hace bien. Yo me hago los controles y obviamente tenés que hacer análisis para que te lo pongan. Y después que me lo ponen, por seis meses estoy divina y después ya entro ya... Otra vez. ‘Qué calor, qué frío, qué calor’. Es muy horrible”, explicó Gladys la Bomba Tucumana.

CARMEN Y GLADYS BROMEARON POR LOS BENEFICIOS SECUNDARIOS DEL CHIP SEXUAL

En ese momento, Carmen Barbieri contó su propia experiencia con el pellet de testosterona: “No usas más gotitas cuando uno se despierta de los ojos secos. Somos grandes ya. Los codos secos. No tenemos más los codos secos. Todo, todo está seco”.

Entonces, Gladys la Bomba Tucumana exclamó entre risas pícaras: “Todo se lubrica. A mí me cambia un montón. Pero después del mes recién... ¡Cambia la vida! Empezás a bajar de peso. Ayuda a todo, a todo”.