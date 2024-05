A un día del regreso de Cuestión de Peso a la pantalla de eltrece, Carmen Barbieri entrevistó al conductor del programa Mario Massaccesi y se emocionó al contar su propio sufrimiento por el sobrepeso.

“Vos nunca fuiste gordo, ¿no?”, le preguntó la conductora de Mañanísima a Mario. “No”, respondió Massaccesi, dándole paso al testimonio de Carmen.

“Yo tuve 44 kilos más. Me costó tener sobrepeso. Estar gordo es muy duro... El espejo no existió mucho tiempo para mí”.

CARMEN BARBIERI SE ANGUSTIÓ AL CONTAR CÓMO LA AFECTÓ HABER TENIDO SOBREPESO

“Yo tuve 44 kilos más. Me costó tener sobrepeso. Estar gordo es muy duro para todo, para el amor, para el trabajo, para con los hijos, para con el espejo…”, expuso Barbieri, en primera persona.

Movilizada, Carmen continuó: “El espejo no existió mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no miraba. No los tapé, pero no miraba a esa persona que pasaba, que era yo. No me quería ver”.

“Es duro. Se me llenan los ojos de lágrimas. Me emociono. Ser gordo es muy duro. No entrás en el asiento de un avión, no tenés qué ponerte. Yo me tapaba”, continuó.

Y concluyó recordando lo que le decía su madre, Ana Caputo, cuando la veía usando indumentaria aún más grande para ocultar su figura. “Mi mamá me decía ‘¿por qué te ponés una carpa?’. Y yo le decía ‘porque estoy gorda, mamá’”, contó la artista, con las emociones a flor de piel.

