Luis Zerda, más conocido como Luisito de Cuestión de Peso, llegó a pesar 300 kilos. Gracias a su esfuerzo y ayuda de los profesionales de la salud, su estilo de vida cambió rotundamente tras haber logrado bajar de peso, lo que le permitió volver a trabajar y cumplir su sueño de tener su emprendimiento.

“Si esta entrevista me la hacías en noviembre 2021, yo te decía que no tenía muchas probabilidades de vida... Bajar de peso es mucho: no es solo adelgazar, no es cambiar el talle de ropa y chau. Te modifica la forma de ser, te vestís en donde querés, podés viajar en transporte público”, reflexionó Luisito, que bajó 100 kilos en un año y medio, en diálogo con Infobae.

Luisito trabaja en un puesto de café en Parque Centenario los sábados y domingos durante la tarde. Además, vende alfajores, bizcochuelos y budines elaborados por él. Ilusionado, cuenta que sueña con expandir su emprendimiento a un local comercial.

TODO SOBRE EL NUEVO EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO DE LUISITO

“Tengo un puesto chiquito, pero al menos me sirve para tener plata. Mi incentivo y entusiasmo, más allá de la necesidad económica, fue a partir de ver que fui bajando de peso, cambiando la imagen, la forma de pensar Y el querer proyectar. De todas formas, los objetivos son a corto plazo: no hay que ponerse metas largas, sino tratar de cumplirlas...”.

“Cuando estás gordo no te da laburo nadie. Vamos a ver qué excusas ponen cuando sea flaco...”, sentenció, contundente e ilusionado por lo que viene.