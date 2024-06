Eva Bargiela habló en su visita a Socios del Espectáculo de su acuerdo económico con Facundo Moyano tras su separación y

“¿Estás divorciada legalmente?”, le preguntó Rodrigo Lussich a la modelo, quien contestó: “Están los papeles en proceso, está llevando mi abogado ese tema, yo firmé lo que tenía que firmar”.

“¿Te puso alguna cláusula, te quedaste con algo?”, repreguntó el conductor a la invitada de este jueves, que respondió sincera: “Me quedé con lo que llegué”.

Eva Bargiela en Socios del Espectáculo.

Al final, Eva se encargó de aclarar su postura al respecto: “Igual creo que la vida pasa por otro lado, estuvimos casados desde el 2021″.

PICANTÍSIMA FRASE DE EVA BARGIELA SOBRE SU SEPARACIÓN DE FACUNDO MOYANO

En medio de un ida y vuelta con el panel del programa de eltrece con quienes debatía acerca de las exparejas, Eva Bargiela lanzó una frase picantísima sobre Facundo Moyano.

“Con Gianluca imaginate que tenemos cosas más importantes que hablar de la ex. Son cosas que no comprendo, no me manejo así en la vida”, dijo sobre su actual novio.

"Si ahora quisiera armar lío y hablar de mi ex podría hacerlo”.

Fue entonces cuando dijo: “Si ahora quisiera armar lío y hablar de mi ex podría hacerlo, pero me manejo de otra manera en la vida”.

