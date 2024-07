Eva Bargiela habló con Intrusos sobre el futuro de su romance con Gianluca Simeone y fue contundente al responder sobre los planes a futuro, en medio del trámite de la separación de Facundo Moyano.

“¿Ya hablan del futuro?”, le preguntó el cronista y la modelo dijo tajante: “Yo trato de vivir el presente, de no hacerme ilusiones ni de preocuparme por el futuro, de que fluya y que todo sea lindo, como tiene que ser”.

“Pero en general cuando uno está enamorado tiende a proyectar ese buen momento en el tiempo”, insistió y ella remarcó: “Si obvio, uno empieza a ilusionarse con un montón de cosas que cuando estas enamorado te gustaría que pasen, pero sin presiones”.

“¿Pensaste que volverías a enamorarte?”, indagó el movilero y Eva dijo sincera: “No, no pensé que me iba a encontrar una persona así, Gianluca es lo más, es un amor, súper caballero, atento, era imposible que no me enamore de él”.

EVA BARGIELA CONTÓ DETALLES DE SU VIAJE A MENDOZA CON GIANLUCA SIMEONE

Eva Bargiela contó al programa que conduce Flor de la Ve detalles de su escapada romántica con Gianluca Simeone a Mendoza.

“Teníamos ganas de hacer una escapada juntos, Gianluca no está mucho en Argentina así que nos pareció bien hacer un viaje por nuestro país que es tan hermoso”, expresó la modelo.

Al final, Eva destacó: “Fuimos a Mendoza porque me gusta mucho el vino, me pareció un destino ideal para comer rico y pasarla bien, compartimos el gusto del vino”.

