Mariana Brey aprovechó el vivo de Socios del Espectáculo de este jueves para hacer un descargo contra Eva Bargiela por acusarla de tomar partido en su separación de Facundo Moyano.

“Me escribió por privado de Instagram Eva Bargiela, me dijo ‘Ojalá nunca tengas un ex que te quiera arruinar la vida. Es bastante triste que una mujer tome partido por un hombre así'”, contó la panelista.

El mensaje de Eva Bargiela a Mariana Brey (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

Entonces, Mariana manifestó: “Yo no sé cómo es Facu como pareja, tengo entendido por lo que ella dijo que fue muy amoroso, porque por algo estuvieron tantos años, por algo decidió casarse”.

CONTUNDENTE ACLARACIÓN DE MARIANA BREY SOBRE SU CRUCE CON EVA BARGIELA

Mariana Brey fue contundente con Eva Bargiela luego de recibir un mensaje privado de su parte: “Yo no tomo partido, simplemente cuento una parte de la historia como ella tiene derecho a contar la otra parte”.

“Hoy se están separando, como todas las parejas que se separan y te lo digo por experiencia, porque tengo dos exparejas con las que me llevo muy bien y no les pido ningún mango”, lanzó sin filtros.

Al final, la panelista remarcó: “Son maneras de ver la vida, tengo hijos en común, no hice reclamos económicos, pero es mí mirada respecto a cómo decido terminar mis relaciones”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.