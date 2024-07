Mientras Ricardo Canaletti hablaba del caso Loan en Mañanísima, Facundo Moyano lanzó una frase picantísima sobre el periodista y su cruce con Majo Martino.

“Si hay alguna cosa para decir yo por supuesto lo voy a escuchar”, dijo el panelista tras ver al dirigente político cruzar una palabras con Estefi Berardi.

Fue entonces cuando el ex de Eva Bargiela le contestó con todo: “¿Me está apurando a mí como la apuró a Majo el otro día?”.

Facundo Moyano y Ricardo Canaletti en Mañanísima.

“Le dije un comentario a Estefi que no tenía nada que ver, te pido disculpas, fue en silencio. Yo no estoy dispuesto a tener ninguna disputa”, remarcó Moyano.

ASÍ FUE EL TENSO MOMENTO ENTRE FACUNDO MOYANO Y RICARDO CANALETTI QUE ENOJÓ A CARMEN BARBIERI

Facundo Moyano y Ricardo Canaletti dieron que hablar por su tenso cruce en el programa de Carmen Barbieri, quien se mostró molesta con la situación.

“Secreto en reunión es de mala educación”, le dijo el periodista a Moyano, quien repitió en la emisión de eltrece: “Te pido disculpas”.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

“No te las acepto”, le contestó Canaletti y la conductora intervino: “¿Cómo? ¿Cómo? Te está pidiendo disculpas, no seas tan duro, no me hagas enojar”.

