El reconocido periodista Ricardo Canaletti decidió renunciar al programa matutino de eltrece, Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes de 9 a 10.30 y del cual formaba parte como panelista junto a personalidades como Majo Martino y Estefi Berardi.

Tras la sorpresiva decisión, que, se deduce, resultó como consecuencia de un fuerte cruce que tuvo Ricardo con su compañera Majo en el programa de ayer mientras ella hacía un móvil desde Estados Unidos por la Copa América, Carmen Barbieri habló con Intrusos y dio su palabra sobre lo ocurrido.

Si bien hasta el momento Majo no se había referido al tema, el tenso cruce se dio mientras Majo transmitía desde EEUU, cuando Ricardo interrumpió el móvil para decir: “¿El próximo partido de Argentina con quién es? A ver vos, Leo, porque no creo que la nena lo sepa”.

Lejos de pasar por alto el comentario, la panelista lo cruzó: “Sí, Canaletti. Sí, señor machista, lo sé. Vos la otra vez no estabas, Carmen, pero cuando Canaeltti se enteró que con Eugenia veníamos a cubrir la Copa dijo: ‘A las chicas mándenlas a cubrir moda, a Milán’. Pero las mujeres también podemos hacer esto”.

Más tarde, ella publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje para su compañero, tras quedarse muy angustiada por lo ocurrido: “Qué mal compañero Canaletti!! Por favor!!”.

CÓMO FUE LA RENUNCIA DE RICARDO CANALETTI A MAÑANÍSIMA: LA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI

“Sí, bueno, espero que haya sido nada más que un impulso, porque fue durante el programa y no lo pude ver yo. Él se fue, sí, en el último corte, y en el corte vi que se estaba vistiendo y yo pensé que era una broma”, explicó en un móvil para Intrusos.

“Viste que siempre juega él, porque es un personaje divertido, en el sentido de que es un viejo cabrón. Yo le digo ‘viejo cabrón’ con cariño y respeto. Y nada, pensé que estaba jugando, después lo vi vestido... “, siguió Carmen en la nota.

Y agregó: “Y dijo, ‘no, no, no, yo me voy, yo me voy, no me hace feliz estar acá, hablaré con la producción’, y se fue”.