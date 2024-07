Matías Vázquez reveló en Socios del Espectáculo este martes que Majo Martino y Facundo Moyano estarían viviendo un romance.

“Tengo un mensaje de último momento, caiga quien caiga... confirmado que hay fuego e intimidad entre Majo Martino y Facundo Moyano”, dijo el periodista.

Majo Martino y Facundo Moyano en Mañanísima.

Cabe recordar que esta mañana, el dirigente político estuvo como invitado en Mañanísima y fue captado infraganti con la panelista en el corte.

EVA BARGIELA HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE FACUNDO MOYANO

Paula Varela contó en el programa matutino de eltrece qué le dijo Eva Bargiela de la conflictiva separación de Facundo Moyano.

“Me dice que no hay contraro prenupcial, no se firmó nunca y que no quiere un peso de Moyano”, contó la panelista de Socios.

