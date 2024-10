Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo y le respondió a Facundo Moyano, quien en una nota con el programa de eltrece aseguró que solo esperaba la sentencia del divorcio.

“Yo sé que él no piensa eso porque por algo me eligió como su mujer para casarse, entiendo que a veces cuando uno habla desde el enojo o el dolor a veces dice cosas que no piensa”, reflexionó.

Así, la modelo remarcó: “Para mí el casamiento o el divorcio no era más que un papel, desde el momento en que me separé de él sentí la libertad de hacer mi vida también, como él lo rehizo su vida antes que yo”.

EVA BARGIELA HABLÓ DE SU ROMANCE CON GIANLUCA SIMEONE Y SUS GANAS DE CASARSE

Eva Bargiela habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre su romance con Gianluca Simeone y no descartó casarse.

“Si no lo hacía, en sentido de ponerme en una relación con alguien es porque no aparecía alguien que me generara esas ganas, pero cuando lo conocí a Gianluca lo sentí y no lo dudé”, expresó.

Fue entonces cuando la modelo dijo: “No digo en lo inmediato pero la verdad es que estoy muy bien, en pareja y ojalá en algún momento suceda que no casemos, sí”.

