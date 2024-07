Luego de que surgieran los rumores que la vinculan sentimentalmente a Facundo Moyano (a poco de haberse divorciado de Eva Bargiela), Majo Martino rompió el silencio y habló del tema en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Facundo es buena onda. Somos amigos. O sea, no íntimos amigos, pero nos conocemos del año 2016 porque nos presentó Connie Ansaldi en una cena y, a partir de ahí, hubo buena onda. Pero nada más que eso”, comenzó diciendo la entrevistada.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, el coronista del programa de eltrece fue al hueso con su consulta: “Últimamente como que viene mucho a Mañanísima (donde Majo trabaja como panelista). Estefi Berardi dice que viene por algo en especial”, lanzó. A lo que Majo contestó: “Bueno, eso creo que lo dijo él. Pero bueno, a él le gusta así como bromear, joder, histeriquear y eso”.

“Estoy soltera. Estoy abierta al amor, eso sí, ahora sí. Ahora, como que estoy teniendo citas y como conociendo gente que me presentan, otros que conozco en algún lugar y me invitan a comer o a tomar café. No que pase algo, pero por lo menos me estoy dando la chance de conocer”, agregó.

Y siguió: “Está todo bien con Facundo. Vi las imágenes (de cuando él fue al ciclo que conduce Carmen Barbieri) y sí, hay histeriqueo, obvio. Pero bueno, él me invita a cenar, qué sé yo. Bueno, ahora está separado, yo también, nosotros nos conocemos de antes y siempre fue buena onda. Pero bueno, vamos a ver, qué sé yo, no sé si acepto una cena y eso, vamos a ver”

“Me invitó a cenar, pero tenemos que organizar. Le dije, ‘bueno, vayamos con amigos’. Todavía, solos no. Nunca me puse a conocerlo desde ese lugar. Todavía no, no sé qué puede pasar porque, como te digo, estoy conociendo gente. Pero si vamos a comer en grupo y qué sé yo. Pero está todo bien”, cerró Majo Martino, sincera.

EL TREMENDO BLOOPER DE MAJO MARTINO EN VIVO

Luego de que regresaran del corte en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece, la conductora y sus compañeros mandaron al frente a la panelista después de que el vestuario le jugara una mala pasada.

“Ay, ¿qué pasó? Se te cayó el top y nadie lo vio”, atino a decir la presentadora, mientras Majo dejaba al descubierto su vergüenza por casi mostrar ante las cámaras parte de su cuerpo al descubierto.

Foto: Captura (eltrece)

“Tenía el tapado puesto porque hace frío acá en el corte, y cuando me lo saqué…”, cerró Martino, agarrándose la cara con las manos, y entre risas, y aliviada de que las cámaras no tomaran cuando quedó semi desnuda.