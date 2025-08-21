El clima se puso tenso a la salida de la audiencia donde Facundo Moyano se presentó por la división de bienes tras su separación de Eva Bargiela y explotó contra los cronistas que lo estaban esperando para consultarle por el embarazo de su ex.

El político no quiso dar ningún tipo de declaración sobre el tema y marcó su postura con firmeza: “Respeto, señores, respeto. No voy a hablar”, lanzó, visiblemente molesto, sin querer ahondar en la maternidad de su ex, que espera su primer bebé con Gianluca Simeone.

Los periodistas insistieron en obtener alguna definición, pero Moyano se mostró intransigente: “Lo único que dije mediáticamente es que estaba separado. No me interesa hablar del tema, nunca me interesó. Estoy acá porque me iniciaron una demanda, pero no tengo nada más para agregar”, aclaró con tono serio, tal como se pudo ver en A la tarde.

Foto: Captura (América)

Ante la repregunta sobre un supuesto reclamo económico, remarcó: “Yo no hice ningún tipo de demanda. Lo único que hice fue separarme hace dos años. Esta audiencia fue únicamente por la división de bienes”.

Por último, lo que terminó desatando su furia fue la insistencia de los cronistas en saber cómo había sido el encuentro cara a cara con Bargiela. “Ya dije lo que tenía que decir. Ustedes están haciendo su trabajo, pero no me interesa hablar más. Gracias”, cerró, visiblemente molesto.

Eva Bargiela con Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

EVA BARGIELA CONFESÓ QUE NO QUIERE HACER BABY SHOWER Y DESPERTÓ LA REACCIÓN DE PAMPITA EN LOS 8 ESCALONES

Durante una distendida charla en Los 8 escalones, Eva Bargiela reveló un detalle muy personal sobre su embarazo que tomó por sorpresa a todos en el estudio… ¡incluida Carolina “Pampita” Ardohain!

La modelo, que atraviesa un dulce momento junto a su pareja Gianluca Simeone, confesó que no tiene ganas de hacer baby shower, y rápidamente generó una divertida reacción de la conductora.

Todo comenzó cuando Pampita comentó que Camila Homs hizo una gran evento para revelar el sexo del bebé que espera con José “el Principito” Sosa: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”, comentó con ternura.

Foto: Captura (eltrece)

Entonces, miró a Eva y le preguntó si ella también había organizado algo similar. Fue ahí cuando Bargiela sorprendió: “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”.

Mientras el estudio reaccionaba con risas, la futura mamá agregó sincera: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero Carolina, mamá experimentada y fan declarada de los festejos familiares, no dudó en intervenir con una sonrisa y un mensaje claro: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

Eva, entre risas, reconoció que no tiene energía para organizar, pero la solución llegó rápido: “Que te lo haga una amiga. Siempre hay alguna que se prende“, cerró Ardohain, cómplice.