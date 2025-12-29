Después de meses de bajo perfil tras su escandalosa separación de Eva Bargiela, Facundo Moyano volvió a encontrar el amor.

La primicia la dieron en Puro Show, donde presentaron a Solana Sánchez, la joven que logró conquistar al dirigente sindical y con la que hoy comparte un romance a pura nieve, lujo y selfies en Nueva York.

“Facundo Moyano está saliendo con una chica que se llama Solana Sánchez”, reveló Pochi al aire. Platense, muy activa en rlas redes sociales y con un perfil de influencer, Solana se muestra “muy diosa, muy bomba” en sus publicaciones, y fue justamente ella quien terminó de confirmar el noviazgo.

La prueba fue un video que Solana subió a sus historias de Instagram, donde se la ve junto a Moyano en plena postal romántica, rodeados de nieve en Nueva York.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el detalle que más llamó la atención fue el escenario elegido para esta escapada romántica. Según revelaron en el ciclo de eltrece, la pareja se estaría hospedando en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la ciudad: “Por noche sale entre 1.800 y 3.500 dólares”, cerró la panelista.

¡Nueva etapa!

LA POLÉMICA REACCIÓN DE FACUNDO MOYANO CUANDO LE PREGUNTARON POR EL EMBARAZO DE SU EX EVA BARGIELA

A poco de que Eva Bargiela y Gianluca Simeone confirmaran que están esperando a su primer hijo, el exesposo de la modelo, Facundo Moyano, fue indagado (en mayo de 2025) por esta noticia y no ocultó su incomodidad en vivo.

En medio de la nota que estaba dando a Mujeres Argentinas, el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece, Valentina Salezzi intervino con una consulta íntima: “Ayer, Eva Bargiela, tu exmujer, publicó que va a tener un varoncito con Diego Simeone. Y bueno, me gustaría saber cómo te tomaste esta noticia”, indagó.

Fue entonces que Facundo se mostró algo molesto con la consulta: “No tiene ningún tipo de relevancia lo que puedo opinar. Y si de alguna manera hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación, es justamente para eludir estos tipos de temas”, lanzó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, contundente: “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, a la discusión de la economía, a la discusión social. Y creo que no tenemos que perder, o particularmente yo no tengo que perder, el foco de eso”.