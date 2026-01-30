Hay una receta que sirve para cualquier momento del año y que, con algunos secretos, es de fácil preparación. Y así lo mostró Dolli Irigoyen.

La cocinera explicó cómo hacer los mejores duraznos en almíbar, con frutas de una cosecha especial.

La receta de Dolli Irigoyen es sencilla, con simples pasos y brindó una serie de secretos para lograr los puntos sensoriales justos de cada ingrediente.

La icónica receta de Dolli Irigoyen: cómo hacer los mejores duraznos en almíbar | Créditos: Captura video

LA RECETA DE DOLLI IRIGOYEN

Ingredientes de los duraznos en almíbar

1 kg de duraznos limpio

600 gr azúcar

1 litro de agua

La icónica receta de Dolli Irigoyen: cómo hacer los mejores duraznos en almíbar | Créditos: Captura video

Paso a paso de los duraznos en almíbar

Inicialmente, hay que poner duraznos a hervir en agua, durante 5 minutos en el agua hirviendo. Luego se colocan en agua fría, lo que facilitará el proceso de pelado.

Una vez sin piel, se pueden guardar enteros o cortados en mitades o en cuartos, dependiendo de cómo se coman después.

Dolli Irigoyen indicó que 300 gramos de azúcar y un litro de agua por kilo de durazno es conveniente.

La icónica receta de Dolli Irigoyen: cómo hacer los mejores duraznos en almíbar | Créditos: Captura video

Los duraznos se dejan hasta que estén tiernos y, si al almíbar le falta reducir, se pueden retirar las frutas y que el dulce se reduzca solo: “Aparté parte del almíbar y la reduje un poquito y vamos a enfriar a temperatura ambiente”.

Cuando estén fríos, los duraznos quedan listos para enfrascar. Se recomienda tapar con almíbar hasta el tope del frasco y cerrarlos para que duren todo el año.