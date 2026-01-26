El calor agobiante del lunes fue la excusa de Coco Carreño para compartir la receta de su helado de palta, con la que impactó a Jimena Monteverde en vivo.

Se trata de un postre prohibitivo, debido que para hacerlo se necesitan al menos tres paltas hass maduras, bien verdes por dentro, y hoy en día la unidad no se consigue por menos de 2.000 pesos.

Además, se necesita una lata de leche condensada y un pote de crema, lo que dará como resultado algo bastante dulce, pero que Coco matizó con un poco de jengibre rallado para darle picor, y lima exprimida además para evitar que la fruta se oxide.

La palta hass ideal para el helado.

El paso a paso

1- La mezcla se debe pasar por una licuadora o una multiprocesadora, y se empieza por cortar la palta en trozos. No es necesario que esté congelada previamente.

2- Se agrega la lima (o limón) exprimida de inmediato para evitar que la fruta se oxide.

Helado de Palta.

3- Colocar ralladura de jengibre a gusto.

4- Vertir la lata de leche condensada completa.

5- Procesar la todo hasta lograr un contenido homogeneo.

Jimena Monteverde probó el Helado de Palta de Coco Carreño.

6- Sumar la crema de leche. Antes no para evitar sobrevatirla o que se corte.

7- Repartirlo en contenedores y llevarlo al freezer.