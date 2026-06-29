Leandro Paredes cumplió 32 años y lo celebró rodeado de su familia, pero un detalle del festejo terminó robándose todas las miradas de los fanáticos de Boca.

Fue Camila Galante, esposa del mediocampista, quien compartió en sus redes sociales distintas postales de la celebración íntima.

Sin embargo, más allá de los saludos y las muestras de cariño, hubo un elemento de la decoración que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas xeneizes.

El detalle del cumpleaños de Leandro Paredes que llamó la atención

En las imágenes publicadas por Camila Galante se observa una decoración dominada por globos azules y amarillos, los colores que identifican a Boca Juniors.

La torta, en tanto, sumó otro símbolo muy especial para el futbolista: estaba decorada en celeste y blanco, en homenaje a la Selección argentina con la que conquistó la Copa del Mundo.

Foto: @ccamilagalantee

Foto: @ccamilagalantee

Foto: @ccamilagalantee

La combinación de ambos colores fue interpretada por muchos seguidores como un nuevo guiño a los dos grandes amores futbolísticos del volante.

El emotivo mensaje de Camila Galante

Además de mostrar el festejo, Camila le dedicó unas sentidas palabras a su marido en Instagram.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón”, escribió junto a las imágenes.

La publicación recibió miles de “Me gusta” y mensajes de cariño de amigos, compañeros y fanáticos.

Gianni Infantino también saludó a Leandro Paredes

Entre los saludos que recibió el campeón del mundo hubo uno que llamó especialmente la atención: el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

A través de una historia en Instagram, el dirigente destacó la trayectoria del mediocampista y recordó su papel en la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Feliz cumpleaños a Leandro Paredes, un jugador extraordinario que destaca en su club y en la Selección argentina, a la que ayudó a hacer historia en la Copa del Mundo de 2022. Fue un gusto coincidir contigo el año pasado en el Mundial de Clubes FIFA. Mucho éxito en la Copa Mundial“, expresó.

Un presente especial para Paredes

El cumpleaños encuentra a Leandro Paredes atravesando un gran momento deportivo. Consolidado como una de las piezas importantes de la Selección argentina y nuevamente identificado con Boca, el mediocampista celebró un nuevo año de vida rodeado de sus afectos.

Mientras tanto, los hinchas no dejaron pasar el llamativo detalle de la decoración, que volvió a alimentar el vínculo emocional del futbolista con el club de La Ribera y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.