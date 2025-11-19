Flavio Mendoza volvió a estar en el centro de la escena tras referirse a las versiones sobre los votos secretos en el Bailando, el reality más famoso de la televisión argentina. En diálogo con el programa Puro Show, el coreógrafo no esquivó las preguntas y dejó frases que reavivaron la polémica sobre la transparencia del certamen.

En los últimos días, Moria Casán aseguró que existía “una trama secreta” en los votos del jurado, sugiriendo que la producción tenía injerencia en los puntajes. Consultado al respecto, el coreógrafo no pudo evitar la risa y lanzó: “Yo no puedo decir, eso es parte de mi pasado”.

Flavio Mendoza habló en Puro Show del Bailando y los votos secretos (Foto: captura de eltrece)

Cuando le preguntaron si el pasado se borra, fue contundente: “Sí, es como cuando salís con alguien, nunca se dice con quién se sale”. “Moria no lo borró, me parece”, comentó el cronista y Flavio entonces comentó: “El show necesitaba por ahí algunos condimentos, pasa en todos lados”.

LA INFLUENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN EL BAILANDO

Flavio Mendoza reconoció que “había algunas parejas que la producción quería que estén, por más que no les guste al público”. Ante la consulta directa sobre si confirmaba lo dicho por Moria Casán, no dudó: “Yo siempre confirmo lo que dice Moria, porque es verdad, todo lo que dice ella es verdad".

El coreógrafo también reveló que “había algunos jurados que opinaban diferente y había algunos que eran más del lado de la producción”. Aunque aclaró que “el número siempre lo tenías que poner”, admitió que “por ahí había algunos personajes que no funcionaban en el reality. Y eso pasó mucho en la tele y pasa en la tele, hay personas que no rinden y se tienen que ir a su casa”.

