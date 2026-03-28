Roger Zaldívar, destacado oftalmólogo argentino oriundo de Mendoza y recientemente incluido en el ranking de la revista inglesa The Ophthalmologist entre los 50 mejores especialistas del mundo, encendió las alarmas sobre un fenómeno en crecimiento: el aumento de la miopía infantil.

Invitado a La Noche de Mirtha, el médico explicó por qué cada vez más niños necesitan anteojos y cómo influyen los cambios en el estilo de vida actual.

Roger Zaldivar: por qué hay cada vez más miopía en los niños (captura de eltrece)

Roger Zaldivar: por qué hay cada vez más miopía en los niños

“Hoy un poco de todo, pero la miopía es un tema muy común, porque hemos cambiado la forma en cómo vivimos”, comenzó diciendo. Y fue directo al punto: “Nos pasamos el 40, 50, 60 o hasta 70% del día mirando un teléfono”.

Según detalló Zaldivar, este hábito tiene consecuencias directas en la visión de los más chicos: “Estamos viendo un gran cambio en los chicos por estas conductas, donde cada vez hay más miopía”.

Para dimensionar el problema, Zaldívar puso ejemplos contundentes: “Hay lugares increíbles como China o Corea, donde el 80% o 90% de los chicos en edad escolar tienen miopía. Nueve de cada diez usan anteojos”.

Consultado por Mirtha Legrand sobre si se trata de un fenómeno reciente, el especialista fue claro: “En los últimos 5 o 6 años, nueve de cada diez chicos”.

Sobre las causas, explicó que no hay un único factor, pero sí varios asociados: “Hay factores vinculados también a la dopamina, pero lo que se sabe es que este estímulo continuo de acomodación, estar enfocando de cerca todo el tiempo, hace que el ojo se adapte”.

Y agregó: “Se van modificando los tejidos y, además, hay poca exposición a la luz natural”.

Finalmente, Zaldívar comparó con otras épocas: “Antes vivíamos jugando afuera. No nos ocurría quedarnos sentados mirando una pantalla todo el día”.