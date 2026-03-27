Anoche, Mirtha Legrand vivió una noche especial en el Teatro Broadway. La legendaria conductora asistió para disfrutar de “Annie”, el musical que tiene como figuras a Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo.

Apenas ingresó a la sala, el público la reconoció y la recibió de pie, con una ovación que llenó de emoción el ambiente. La presencia de la diva no pasó desapercibida y marcó el ritmo de la velada.

Al terminar la función, Mirtha se acercó al elenco para felicitarlos personalmente. “Es un lujo ver este musical en Buenos Aires, es un musical maravilloso. Yo la vi en Estados Unidos y este es mucho mejor. Voy a volver a verla”, expresó, visiblemente entusiasmada.

Las palabras de la conductora fueron un verdadero espaldarazo para el equipo artístico y técnico de la obra, que se presenta como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

La diva fue a ver el musical de Julieta Nair Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y gran elenco.

Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo brillan en “Annie”

El musical, que cuenta con la dirección de un elenco de primer nivel, se ganó el reconocimiento del público y ahora también el de una de las figuras más importantes del espectáculo argentino.

La visita de Mirtha Legrand no solo fue un gesto de apoyo, sino también una muestra del impacto que tiene “Annie” en la escena teatral de Buenos Aires.