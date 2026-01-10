Calu Rivero generó un fuerte debate en redes sociales al contar por qué decidió no enviar al jardín de infantes a su hijo Tao De la Rúa, de casi tres años.

La actriz, que vive en Uruguay junto a su pareja Aíto De la Rúa y su hija menor Bee, compartió un tierno video en el que reflexiona sobre la crianza, el aprendizaje y los tiempos de la infancia.

Captura de X.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, Calu explicó que su decisión está basada en el disfrute del niño y en no forzar procesos. “La verdad provee de todo, jardines, horarios, opciones. Un día pensé, ¿y si esto es su primera escuela? Capaz la escuela no es un edificio, capaz aparece sola”, expresó.

La actriz se mostró especialmente sensible al hablar de la educación temprana y dejó en claro que no le gusta presionar a su hijo. “Yo con esto soy muy sensible, no me gusta forzar, ni apurar procesos, ni convencer a un niño de algo que no le dan ganas”, afirmó.

Calu Rivero explicó por qué no manda a su hijo al jardín y el video se volvió viral

Según contó, Tao encuentra en el entorno natural un espacio de aprendizaje genuino. “Cada vez que venimos acá, lo veo distinto, contento, tranquilo, con ganas de estar”, explicó, y detalló que allí no solo juega, sino que incorpora valores fundamentales: “Porque acá no solo monta, acá aprende a vincularse, a esperar, a sentir, a respetar otro cuerpo, otra naturaleza”.

Finalmente, Calu resumió su mirada sobre la educación con una frase que fue ampliamente compartida: “Aprende haciendo, aprende desde el disfrute. Y para mí, si aprendés de lo que más amás, por ahora es más que suficiente”.

LA GENTE CRITICÓ A CALU RIVERO: VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

Calu Rivero explicó por qué no manda a su hijo al jardín (captura de X)

Calu Rivero explicó por qué no manda a su hijo al jardín (captura de X)

Calu Rivero explicó por qué no manda a su hijo al jardín (captura de X)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.