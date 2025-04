Desde que Calu Rivero se convirtió en mamá de Tao y Bee, comparte en Instagram cómo es su nueva vida “nómade” en familia entre Uruguay y Argentina.

Sin embargo, por primera vez, habló sin filtros sobre la maternidad, subrayando que “el tiempo no alcanza y las exigencias crecen”, generando preocupación entre sus fanáticos.

Calu habló de la maternidad. Foto: IG | lacalurivero

“Maternar… con el alma en los brazos. Qué fuerte es este momento. Dos chiquitos tan chiquitos. El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Los juegos que se multiplican. Las exigencias que crecen. Las responsabilidades, los haceres, los quehaceres… Todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa”, aseguró.

CALU RIVERO HABLÓ DE LAS EXIGENCIAS DE SER MAMÁ

Calu Rivero aclaró que está feliz por el camino que eligió. Sin embargo, habló contundente de qué implica maternar.

“Hay días que me digo ‘bueno, hoy arranco’ arranco a trabajar, a crear, a accionar en algo que no sea maternar. Porque las ideas están, el espíritu está, la agencia está, las ganas laten… pero el cuerpo, a veces, no responde. Y entonces me doy cuenta de que antes de dar, tengo que darme. DARME a mí lo que doy a ellos...”.

“Hoy me armé un plan hermoso: un hotel, una pausa, otro aire. A veces, me siento sola en esta danza. Sola maternando, pensando, habitando este rol tan único. Pero sé que no soy la única. Sé que del otro lado hay otras como yo...”.

“Mujeres que sostienen, crían, laten, se reinventan. Este es el camino que elegí, a veces liviano, a veces intenso. Pero profundamente mío. Y a la vez, es el momento más inigualable de mi vida, donde me siento más viva y agradecida”, sentenció.