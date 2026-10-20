La reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a la familia Ortega en el centro de la escena. En ese contexto, Guillermina Valdés recordó el difícil proceso que atravesó cuando terminó su relación con Sebastián Ortega, el padre de sus tres hijos, y sorprendió al revelar cuándo retomó el contacto con su familia.

En una entrevista con LAM, la actriz se refirió a las repercusiones que tuvo su ruptura con el productor en 2011 y a las críticas que recibió cuando, al año siguiente, confirmó su relación con Marcelo Tinelli, quien era considerado amigo de su expareja.

“La pasé muy mal. Hoy que mis hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue mi separación de Sebastián Ortega”, expresó Valdés al recordar aquella etapa.

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Guillermina Valdés habló del sufrimiento que vivió tras separarse de Sebastián Ortega

Durante la charla, la actriz reconoció que atravesó un momento muy difícil, especialmente por las versiones que circulaban sobre su vida privada y la imposibilidad de dar su propia versión de los hechos.

“Escuché cosas que estaban lejos de la realidad. No me pude defender, así que fue muy difícil”, sostuvo Guillermina, al referirse a las repercusiones públicas de su separación.

La confirmación de su romance con Marcelo Tinelli generó una fuerte polémica, ya que el conductor mantenía un vínculo de amistad con Sebastián Ortega. En aquel momento, Valdés quedó expuesta a numerosas críticas por el inicio de esa relación.

Consultada por Pepe Ochoa sobre si consideraba que desde el otro lado habían alimentado los ataques en su contra, la actriz respondió afirmativamente.

Sin embargo, evitó trasladar esa experiencia al conflicto actual entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y dejó en claro que no pretendía tomar partido en la situación.

La inesperada revelación de Guillermina Valdés sobre la familia Ortega

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Valdés contó cuándo volvió a tener contacto con la familia de su expareja.

“Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después”, reveló la actriz.

La frase dio cuenta de la distancia que se había generado durante aquella etapa y del tiempo que pasó hasta que pudo recuperar el diálogo con la familia de Sebastián Ortega.

A pesar de las dificultades que atravesó, Guillermina destacó que siempre intentó respetar los tiempos de los demás y concentrarse en el bienestar de sus hijos, Dante, Paloma y Helena, fruto de su relación con el productor.

En ese sentido, aseguró que hoy puede mirar hacia atrás con tranquilidad porque siente que los chicos no sufrieron las consecuencias de aquella separación.

Así, en medio de la repercusión por la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el testimonio de Guillermina Valdés volvió a poner sobre la mesa una historia personal marcada por las críticas públicas, los vínculos familiares y una reconciliación que, según contó, llegó una década después de su separación de Marcelo Tinelli.