Murió Antonio Grimau: el último adiós al querido actor y todas las repercusiones en vivo

El ambiente artístico nacional despide este martes a una de sus figuras más queridas y respetadas. A los 82 años, murió Antonio Grimau, un actor de raza que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión, el teatro y el cine argentino.

El artista se encontraba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y su partida, confirmada por la Asociación Argentina de Actores, despertó muestras de dolor y homenajes inmediatos de colegas, amigos y seguidores.

Murió Antonio Grimau: quién lo acompañó en sus últimas horas y qué se sabe de su salud Video de Telefe, A la Barbarossa. La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El actor estaba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y, según trascendió, atravesaba un delicado cuadro de salud. La periodista Pía Shaw brindó detalles sobre su situación en A la Barbarossa y contó que Grimau iba a protagonizar una obra teatral junto a Andrea del Boca en Villa Carlos Paz, pero había tenido que bajarse del proyecto una semana antes. Leé la nota completa

Los famosos despidieron a Antonio Grimau con dolor y conmoción: “Era una persona entrañable” Los famosos despidieron a Antonio Grimau con dolor y conmoción: “Era una persona entrañable” (foto Instagram) La muerte de Antonio Grimau conmocionó al mundo del espectáculo argentino. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor a los 82 años, distintas figuras comenzaron a despedirlo públicamente y a recordar su calidad humana, su compromiso con la actuación y el cariño que despertaba entre sus colegas. Lucía Galán salió al aire en Puro Show y expresó su tristeza por la partida del actor, con quien compartió el ámbito artístico. Leé la nota completa

Los grandes amores de Antonio Grimau: su historia con Leonor Manso y las relaciones que marcaron su vida ¡Amor sin edad! Antonio Grimau ¿enamorado de una joven 53 años menor que él? Antonio Grimau falleció este martes 20 de octubre a los 82 años y construyó una extensa trayectoria en la televisión y el teatro argentino, pero detrás de sus personajes también hubo una historia personal atravesada por grandes amores, la paternidad y pérdidas profundas. Tras conocerse su muerte este martes 20 de octubre, sus vínculos sentimentales vuelven a ocupar un lugar en el recuerdo de una figura que supo conquistar al público como uno de los galanes más reconocidos de la ficción nacional. Leé la nota completa

De qué murió Antonio Grimau: el problema de salud que atravesaba el actor De qué murió Antonio Grimau: qué se sabe sobre su estado de salud (Foto web( La muerte de Antonio Grimau generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El actor, de 82 años, estaba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y atravesaba un problema de salud que lo había obligado a alejarse de sus compromisos laborales. La información fue compartida por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, donde contó que el artista iba a protagonizar una obra teatral junto a Andrea del Boca en Villa Carlos Paz, pero se había bajado del proyecto una semana antes. Leé la nota completa